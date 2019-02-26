انتصار لـ"محمد رمضان": نمبر وان الزعيم عادل إمام.. واقفل بؤك (فيديو)

شنت الفنانة انتصار، هجومًا قويًا ضد الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس "نمبر وان" كما يصف نفسه,





وأكدت انتصار، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "نمبر وان، في التمثيل في التميل وهيفضل كده حتى بعد موته".





وأضافت: "وفي المسرح سمير غانم هو نمبر وفي السينما أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وفى الغناء عمرو دياب وتامر حسنى".





ووجهت نصيحة لمحمد رمضان، قائلة له: "أقفل بؤك وخليك غامض".







