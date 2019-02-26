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انتصار لـ"محمد رمضان": نمبر وان الزعيم عادل إمام.. واقفل بؤك (فيديو)

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:23 ص
انتصار لـمحمد رمضان: نمبر وان الزعيم عادل إمام.. واقفل بؤك (فيديو)
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شنت الفنانة انتصار، هجومًا قويًا ضد الفنان محمد رمضان، مؤكدة أنه ليس "نمبر وان" كما يصف نفسه,

وأكدت انتصار، خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "نمبر وان، في التمثيل في التميل وهيفضل كده حتى بعد موته".

وأضافت: "وفي المسرح سمير غانم هو نمبر وفي السينما  أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وفى الغناء عمرو دياب وتامر حسنى".

ووجهت نصيحة لمحمد رمضان، قائلة له: "أقفل بؤك وخليك غامض".


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