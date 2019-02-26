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جيرونا يتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:04 ص
جيرونا يتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
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الفجر الرياضي
 
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خيم التعادل السلبي على مباراة جيرونا مع ضيفه ريال سوسيداد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع سوسيداد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن مقابل 28 نقطة لجيرونا في المركز الخامس عشر.

وحقق سوسيداد تسعة انتصارات هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وثماني هزائم فيما حقق جيرونا ستة انتصارات مقابل عشرة تعادلات وتسع هزائم.

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