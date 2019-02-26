تحذير عاجل للمواطنين.. أمطار وعواصف تضرب هذه المحافظات (بيان درجات الحرارة وتوقعات الطقس)

صرح محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الطقس سوف يشهد تغير كبير بدءًا من صباح الغد، مشددًا على كون البلاد سوف تشهد حالة من عدم الإستقرار في الأرصاد، وهذا في الوقت الذي من المتوقع فيه بأن تكون هذه الموجة الغير مستقرة من الطقس مصحوبة، برياح وعواصف مثيرة للرمال والأتربة.





وعلق شاهين على توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس، اليوم، بأن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التقلبات على مستوى الطقس، لذلك فيجب على المواطنين توخي الحذر وإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال فترات اليوم، خاصة في ظل وجود توقعات بإنخفاض كبير في درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل.





وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، التفاصيل الكاملة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، وطقس الساعات المقبلة، حيث يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد.





وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.



