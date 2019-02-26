تركي آل الشيخ يوجه رسالة ليعقوب السعدي بعد عودته لمنصبه في "أبو ظبي الرياضية"

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على آراء بعض الجماهير المصرية، بخصوص قراره الأخير بالتراجع عن نقل ملكية نادي بيراميدز للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي والاستمرار في الاستثمار الرياضي بمصر.





ونشر "آل الشيخ" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" يتضمن آراء مختلفة للجماهير المصرية بين مؤيدين ومنتقدين لقراره الأخير بالتراجع عن الانسحاب من الاستثمار في مصر والعودة لملكية نادي بيراميدز مرة أخري وعلق عليها: " أحترم آراؤكم".





وكان نادي بيراميدز أعلن نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي نائب رئيس النادي، وتصفية "آل الشيخ" جميع استثماراته الرياضية بمصر، قبل أن يتراجع الأخير عن قراره ويعلن عودته من جديد لملكية النادي.



