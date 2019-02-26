عاجل.. الزمالك: اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات كأس مصر (صورة)

عاجل.. شوبير يوجه رسالة للجماهير لتبذ التعصب والفتنة





وجه الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون" عدة رسائل لجماهير الأهلي والزمالك يحثهم من خلالها على العودة إلى التشجيع المثالي ونبذ التعصب والفتنة.





وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت": "من وقت ظهور التلفزيون في مصر وأنا اتربيت على المنافسة بين الأهلي والزمالك، هنا نجوم وهناك نجوم وكنا نداعب بعضنا بشكل طبيعي، لكنه لم يكن مثلما يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك".





وتابع: "ما يحدث الآن صعب جداً، ومصر لن تتحول إلى أهلي وزمالك، كل واحد مننا لا بد أن يعلم جيداً معنى كلمة مصر التي تضم المثاقفين والرياضيين والفنانين والحضارة والإسلام والمسيحية".





وأضاف: "ما الذي يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك هل هي منافسة على الدوري أم الكأس! سيظل الأهلي والزمالك أكبر فرقتين في المنطقة".





شوبير يخاطب الجماهير: لازم نبقى إيد واحدة.. ومصر فوق الجميع





ناشد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" جماهير كرة القدم المصرية بنبذ العنف وأن يكونوا "يد واحدة" من أجل الحفاظ على وحدة المصريين.





وقال شوبير، في برنامجه على قناة أون سبورت: "بإختصار لازم نكون يد واحدة والبلد دي تقف على رجلها بقوة".





ووجه حديثه للجمهور قائلا: "بلدك وأنا بكلمك تستضيف القمة الأوروبية، وأيضاً فيها رئيس الاتحاد الإفريقي".





واختتم: "في صراع حوالينا في المنطقة، هندخل مصر في خناقة في كرة القدم كمان! يخسر من يخسر ويفوز من يفوز لكن تظل مصر دوماً فوق الجميع".



