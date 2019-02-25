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يلا شوت لايف.. مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر kora live اليوم في البطولة العربية.. كووورة شوت

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:57 م
يلا شوت لايف.. مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر kora live اليوم في البطولة العربية.. كووورة شوت
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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر الاسطورة كورة جول كورة اون لاين، نحن على موعد اليوم مع مباراة مهمة لدي عشاق الساحرة المستديرة، حيث سيلتقي اليوم فريق نادي الهلال السعودي نظيره فريق نادي الاتحاد السكندري المصري، وذلك ضمن إطار منافسات إياب ربع النهائي من كأس زايد للأندية، لنتعرف الآن على موعد انطلاق المباراة والقنوات المجانية التي تنقلها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اونلاين.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر
كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر، والجدير ذكره أن فريق الاتحاد السكندري قد قدم هذا الموسم أداء قوي وجيد في الدوري المصري، وقد تمكن من الوصول للمركز الثالث برصيد 24 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة، يذكر أن آخر لقاء جمع بينهم أنتهي بفوز الهلال بهدفين دون رد، ويدخل الهلال هذا اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 52 نقطة، وقد أستطاع الفوز في 15 مباراةـ وتعادل في 4 وأنهزم في مرة واحدة، يلا شوت مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر.


 
موعد مباراة الهلال والاتحاد
وتبدأ المباراة اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 في تمام الساعة 6.00 مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة السعودية الساعة 7.00 مساءً، والساعة 8.00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل مباراة الهلال والاتحاد قناة أبو ظبي الرياضية 2، على أن يقوم بالتعليق المعلق على سعيد الكعبي وعصام عبده.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد
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