رسميا.. الإعلان عن هاتف "Nokia 9 PureView" بـ5 كاميرات خلفية
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:52 م
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أعلنت شركة HMD اليوم عن هاتف الذكي Nokia 9 PureView التي ظهرت عنه تسريبات عديدة الفترات السابقة.
هاتف Nokia 9 PureView يأتي بشاشة OLED بقياس 5.99 بوصة بدقة 1440x2880 وعليها طبقة من زجاج الحماية Gorilla Glass 5 ومعالج Snpadragon 845 ورامات بحجم 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
يأتي الهاتف بخمس كاميرات في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وأثنين منهم مهمتهم إلتقاط الألوان وثلاثة مهمتهم إلتقاط الألوان الأبيض والأسود ويتم دمج اللقطات من الخمس كاميرات لتقديم صورة واحدة بتفاصيل وألوان أفضل.
الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل وبطارية بقوة 3,320 ميلي أمبير ودعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP67 ويعمل بنظام Android 9 Pie.
سيتوفر الهاتف للبيع خلال العام الحالي بسعر 699 دولار.
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