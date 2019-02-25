شركة SanDisk تكشف عن بطاقة "UHS-I" في مؤتمر MWC 2019
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:45 م
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أعلنت SanDisk رسمياً اليوم عن أحدث إصدار لها من بطاقة الذاكرة الخارجية UHS-I التي تتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات مع سعة 1 تيرابايت.
تقدم بطاقة SanDisk بطاقة الذاكرة الخارجية Extreme اليوم بسعة 1 تيرابايت وأيضاً 512 جيجابايت، وهي أعلى
سعة لبطاقة microSD، مع سرعة في قراءة البيانات تصل إلى 160 ميجابايت في الثانية، وسرعة في كتابة البيانات تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية.
أيضاً تتوافق بطاقة الذاكرة مع مستوى Class 1 وA2 لسرعة إطلاق وتحميل التطبيقات، حيث أكدت الشركة على أن هذه السرعة في قراءة البيانات ستدعم المستخدمين في تطبيقات تقنية الواقع الإفتراضي، أو مع تصوير بدقة 4K.
ومن المقرر أن تأتي بطاقة microSDXC UHS-I بسعة 512 جيجابايت بسعر 200 دولار تقريباً، بينما تأتي بطاقة microSDXC UHS-I بسعة 1 تيرابايت بسعر 450 دولار تقريباً، على أن تتوفر كلا البطاقتين في شهر أبريل.
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