ليا مخول تشارك في أضخم مهرجان للموسيقى بدبي (صور)

شاركت نجمة البوب ليا مخّول في Redfest 2019 وهو المهرجان الموسيقيّ الأضخم في دبي والذي أقيم على مسرح مدينة دبي للإعلام، بحضور كلّ من الفنّانين العالميّين Camila Cabello و Macklemore وJax Jones.

كانت ليا قد بدأت التحضيرات لهذا الحفل، الذي تمّ إطلاقه بنسخته الأولى عام 2014، منذ شهر كانون الأوّل بحيث شاركت مُحبّيها بالتفاصيل كافّة على صفحاتها الخاصّة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.

على سبيل ذلك، قدّمت ليا إستعراضاً فنياً في Dubai Mall Apple Store شاركت من خلاله جمهورها محطّاتها الفنيّة وشغفها بالرقص وغنّت مجموعة من أغنياتها الخاصّة نذكر من بينهم "Paradise" و" Je Veux Danser" و" All I Know" و"يا لبنان".

من جهة أخرى، حضرت ليا أيضاً جلسة تفاعليّة على هامش المُسابقة المحليّة التي نظّمها الـVirgin Radio ، إذ وجّهت النصائح للمُشتركين بناءً على تجربتها الشخصيّة في المجال الفنيّ وخُتم اللقاء بأغنية قدّمتها مع الفائز بالمُسابقة.