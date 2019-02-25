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ALHILAL بث مباشر.. مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت| أهم مباريات اليوم جوال مباشر بدون تقطيع kora star

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:43 م
ALHILAL بث مباشر.. مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت| أهم مباريات اليوم جوال مباشر بدون تقطيع kora star
بث مباشر
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⏲19:00 بتوقيت السعودية المعلقين : علي سعيد الكعبي + عصام عبده 📡أبوظبي الرياضية HD 2
 ⚽️ مباراة الأهلي والوصل الاماراتي بث مباشر


⏲20:45 بتوقيت السعودية المعلق فارس عوض – محمد الشامسي 📡 أبوظبي الرياضية HD1
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