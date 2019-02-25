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يلا شوت اليوم مشاهدة مباريات كأس زايد اليوم بث مباشر yalla-shoot-today- حصري مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:37 م
يلا شوت اليوم مشاهدة مباريات كأس زايد اليوم بث مباشر yalla-shoot-today- حصري مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري
مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري
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يلا شوت اليوم مشاهدة مباريات كأس زايد اليوم بث مباشر yalla-shoot-today- حصري مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، بقيادة حلمي طولان، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الهلال السعودي بكأس زايد للأبطال، والمقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: محمد عبدالرزاق بازوكا، محمود رزق، أحمد توفيق، خالد الغندور. 
خط الوسط: نور السيد، مانجا، السيد سالم، رزاق سيسيه 
خط الهجوم: توني سيلفا، خالد قمر
يلا شوت اليوم مشاهدة مباريات كأس زايد اليوم بث مباشر yalla-shoot-today- حصري مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

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