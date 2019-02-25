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القبض على فتاة الـ20 لمشراكتها بسطو على سيارة إسعاف و سيارة أجرى

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:34 م
القبض على فتاة الـ20 لمشراكتها بسطو على سيارة إسعاف و سيارة أجرى
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مروى الجلاصي
 
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تمكن الفريق الخاص التابع لفرقة الطريق العمومي بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين اليوم الإثنين 25 فيفري 2019، من إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 20 سنة.

وقد قبض على الفتاة المذكورة، بعد التعرف عليها من قبل المتضررين في عملية البراكاج التي تعرضت لها سيارة الإسعاف أمام المستشفى الجهوي بالقصرين. 

كما اعترفت بمشاركتها في براكاج آخر إستهدف سيارة تاكسي ليلة البارحة، و تم استرجاعها من قبل أجهزة الأمن، مع التعرف على شركائها في هذه الجرائم وجاري البحث عنهم.
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