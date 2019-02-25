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بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:33 م
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار
مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت
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بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار
أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي عن تشكيل الفريق أمام الاتحاد السكندري ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار
وجاء تشكيل الهلال كالآتي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: حسن كادش، محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك

الوسط: ناصر الدوسري، عبد الملك الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، كارلوس إدواردو.

الهجوم: جوناثان سوريانو.
بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري يلا شوت yalla shoot الشوط الثاني| مشاهدة ماتش الهلال اليوم ضد الاتحاد كورة ستار
وتضم قائمة البدلاء، محمد الواكد، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني، محمد كنو، أحمد أشرف، محمد الشلهوب، بافيتيمبي جوميز.

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