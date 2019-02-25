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ضعف المياه عن كفر صقر وأبو كبير بالشرقية الأربعاء المقبل

الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:33 م
ضعف المياه عن كفر صقر وأبو كبير بالشرقية الأربعاء المقبل
حنفية مياه
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أحمد الشيخ
 
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ضعف المياه عن مركز ومدينة كفر صقر ومدينة أبو كبير يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019 من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات وذلك لأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه سنجها المرشحة طبقاً للخطة الدورية للتطهير والمحطة ستعمل بـ 50 % من طاقتها لحين الانتهاء من الأعمال .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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