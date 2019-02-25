ضعف المياه عن كفر صقر وأبو كبير بالشرقية الأربعاء المقبل
الإثنين 25/فبراير/2019 - 04:33 م
أحمد الشيخ
Advertisements
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ضعف المياه عن مركز ومدينة كفر صقر ومدينة أبو كبير يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019 من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات وذلك لأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه سنجها المرشحة طبقاً للخطة الدورية للتطهير والمحطة ستعمل بـ 50 % من طاقتها لحين الانتهاء من الأعمال .
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
Advertisements
- غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الشرقية
- غدا.. ضعف المياه عن بعض مناطق محافظة الشرقية لمدة 11 ساعة
- غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقليوبية
- غدًا.. قطع المياه عن القناطر الخيرية لتطهير الشبكات
- غدًا.. ضعف المياه عن مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة
- ضعف المياه وانقطاعها عن بعض مراكز وقري شمال الجيزة
- انقطاع المياه عن منطقتين بارزتين بمصر الجديدة بسبب أعمال المترو
- غدًا.. قطع المياه عن حي جنوب مدينة المنيا
- غدًا.. ضعف المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات
- قطع المياه عن مدينة بنها الأربعاء المقبل