ضعف المياه عن كفر صقر وأبو كبير بالشرقية الأربعاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ضعف المياه عن مركز ومدينة كفر صقر ومدينة أبو كبير يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019 من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات وذلك لأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه سنجها المرشحة طبقاً للخطة الدورية للتطهير والمحطة ستعمل بـ 50 % من طاقتها لحين الانتهاء من الأعمال .





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .





وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



