الثلاثاء.. نادي السينما يعرض "هدية من الماضي"

يستانف "نادي سينما الثلاثاء"، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف، والمراكز الأجنبية بمصر عروضه غدًا الثلاثاء في تمام السادسة مساء بقاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي.

ويعرض النادي فيلم "هدية من الماضي" للمخرجة كوثر يونس .

وفيلم "هدية من الماضي"، كان مشروع تخرج المخرجة كوثر يونس، من معهد السينما، ويوثق قصة حب حقيقية مر عليها 33 عامًا.

و تدور أحداثه حول الدكتور "مختار يونس" فى عيد ميلاده الخامس والسبعين تأتيه أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما، وهى تذكرتان إلى مدينة روما فى إيطاليا، حتى يتسنى له أن يبحث عن حبه القديم هناك "باتريشيا" التى يتمنى أن يعيد لها خاتمها الذهبى بعد أن تخلى عنها منذ ثلاثة وثلاثين عاما.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة مع الجمهور، يديرها الناقد السينمائى احمد نبوي.