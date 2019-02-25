من بينها مدرسة ثانوية.. أبرز المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء في السويس

حرصًا منه على تفقد سير العمل بالمشاريع التنموية في المحافظات وتطويرها، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلي الوزراء، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة السويس، لتفقد جودة تقديم الخدمات بعدد المشروعات التنموية هناك.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة مؤخرًا من قبل سيادته إلى محافظة أسوان، بمرافقة وزير التربية والتعليم، والتنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، حيث تابع خلال الزيارة عدد من المشروعات بالقطاع الصحي والتعليمي.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات والتفاصيل عن جولة "مدبولي" التفقدية بمشروعات السويس، وذلك خلال السطور التالية.

المستشفى العام بالسويس

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة السويس صباح اليوم لتفقد مستشفى السويس العام.

واستمع الدكتور "مدبولي" إلى شرح تفصيلي من الدكتور يوسف خليفة، مدير مستشفى السويس العام، موضحًا أن المستشفى تعاني من نقص في عدد الأطباء المناوبين، مضيفًا أن إجمالي الأطباء بالمستشفى 50 طبيبًا حضر منهم 25 طبيبًا فقط، فأجابه رئيس الوزراء: "كده العدد قليل".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من التطويرات والتجهيزات بمستشفى السويس العام، نظرًا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح مسؤولوا المستشفى أن مبنى الاستقبال الجديد من المقرر الانتهاء منه في 14 أبريل المقبل، ويتضمن 5 غرف عمليات.

مدرسة الإمام الشافعي

وفي زيارة مفاجئة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بمحافظة السويس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدرسة، متسائلًا عن عدد الفصول فيها وكثافتها، وفوجئ مدبولي بأن متوسط عدد الطلاب في الفصل الواحد هو 65 طالبًا موجهًا بتخفيض كثافة الطلاب بالمدرسة.

ومن ثم ألقت طالبة من المدرسة قصيدة شعر على رئيس الوزراء، وأجرى بعدها حوارًا مع طلاب المرحلة الابتدائية.

مدرسة السويس الثانوية بنات

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، كذلك عددًا من فصول مدرسة السويس الثانوية بنات، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستلام جميع طالبات الفصل الأول الثانوي لأجهزة التابلت، إلى جانب تفعيل النظم التشغيلية الخاصة به، وذلك حرصًا على متابعة العملية التعليمية داخل المدارس تزامنًا مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، وما يتم من خطوات لتطبيق أساليب ونظم التعليم المتطورة.

وأبدى "مدبولي" سعادته بتفعيل الشاشات التفاعلية والتابلت الذي تسلمته طالبات المدرسة، لافتًا إلى أن ما يحدث في مصر بقطاع التعليم يمثل نقلة نوعية والهدف هو الخروج من نظام الحفظ والتلقين إلى الفهم والاستيعاب والتحصيل، فليس مقبولًا أن يمتحن الطالب وبعد مرور أيام نسأله في نفس المواد فلا يفقه شيئا.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من المسؤولين تم الإشارة خلاله إلى أن المدرسة تتكون من 24 فصلًا تضم 820 طالبة في مختلف فصول المرحلة الثانوية، وأجرى "مدبولي" بعد ذلك حوارًا مفتوحًا مع الطالبات استمع فيه إلى آرائهن حول النظام التعليمي الجديد وطريقة الامتحانات به.

حي مدينة السلام

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته كلًا من حي مدينة السلام وحي بلازا بالإضافة إلى أعمال التطوير بمنطقة تعاونيات القاهرة.

كلية طب السويس والإسكان الاجتماعي

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، كلًا من مبنى كلية الطب بجامعة السويس ومنطقة الإسكان الاجتماعي بعتاقة ومحطة معالجة عتاقة، واعتمد 50 مليون جنيهًا لاستكمال مبنى كلية الطب في السويس بعدما استمع إلى شرح مفصل عنها، وعقب قائلًا: "نحن نعاني من نقص في الكوادر البشرية".