مزاعم بتلقي رجل أعمال سعودي أموال من رئيس "نيسان" السابق

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن هناك اتهامات جديدة قدمها مكتب المدعي العام بطوكيو ضد رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، تتعلق باستخدامها لأموال "نيسان موتورز" لدفعها إلى رجل أموال سعودي لمساعدته في الرئيس السابق للشركة اليابانية في الخروج من المشاكل المالية.





وكانت نيابة طوكيو قد وضعت كارلوس غصن مجددًا رهن الاحتجاز يوم الجمعة، متهمة إياه بخرق الثقة من خلال تحويل الخسائر الشخصية إلى حسابات الشركة.





وتعتقد النيابة أنه بحلول أكتوبر 2008، كان كارلوس غصن يعاني من خسائر تُقدر بـ1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو) متعلقة بعقد مقايضة مع أحد البنوك.





وجاء في بيان النيابة أن أحد الأفراد سمح بإنشاء خطاب اعتماد لـ"غصن" وأن شركة يديرها هذا الشخص حصلت عقب ذلك على 14,7 مليون دولار من أمول نيسان على أربع دفعات من عام 2009 إلى 2012.





وبحسب مصادر شركة "نيسان"، الشخص الذي ساعد "غصن" يُدعى "خالد الجفالي"، نائب رئيس مجموعة الجفالي وإخوانه، وهي شركة متخصصة في الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسكلية التي تنوعت في البناء والتأمين وتوزيع السيارات.



