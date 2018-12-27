ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مزاعم بتلقي رجل أعمال سعودي أموال من رئيس "نيسان" السابق

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:24 م
مزاعم بتلقي رجل أعمال سعودي أموال من رئيس نيسان السابق
رئيس نيسان السابق كارلوس غصن
طباعة
Advertisements
ترجمة- دينا قدري
 
Advertisements
أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن هناك اتهامات جديدة قدمها مكتب المدعي العام بطوكيو ضد رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، تتعلق باستخدامها لأموال "نيسان موتورز" لدفعها إلى رجل أموال سعودي لمساعدته في الرئيس السابق للشركة اليابانية في الخروج من المشاكل المالية.

وكانت نيابة طوكيو قد وضعت كارلوس غصن مجددًا رهن الاحتجاز يوم الجمعة، متهمة إياه بخرق الثقة من خلال تحويل الخسائر الشخصية إلى حسابات الشركة.

وتعتقد النيابة أنه بحلول أكتوبر 2008، كان كارلوس غصن يعاني من خسائر تُقدر بـ1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو) متعلقة بعقد مقايضة مع أحد البنوك.

وجاء في بيان النيابة أن أحد الأفراد سمح بإنشاء خطاب اعتماد لـ"غصن" وأن شركة يديرها هذا الشخص حصلت عقب ذلك على 14,7 مليون دولار من أمول نيسان على أربع دفعات من عام 2009 إلى 2012.

وبحسب مصادر شركة "نيسان"، الشخص الذي ساعد "غصن" يُدعى "خالد الجفالي"، نائب رئيس مجموعة الجفالي وإخوانه، وهي شركة متخصصة في الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسكلية التي تنوعت في البناء والتأمين وتوزيع السيارات.

Advertisements
المزيد عن: نيابة طوكيو كارلوس غصن رجل اعمال سعودي رئيس نيسان السابق الجفالي احتجاز رئيس نيسان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء