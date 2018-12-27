طقس الجمعة غير مستقر.. وهذا ما طلبته "الأرصاد" من المواطنين

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة المواطنين في السواحل الشمالية، بأن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري.





وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس اليوم والغد، فقد يسود الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وجاء هذا وفقا لتصريحات صحفية.





توقعات هيئة الأرصاد بشان طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء أن يصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء، أن تنشط الرياح أغلبها شمالية غربية حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 11 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.





نصائح من الأرصاد الجوية للمواطنين

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط .