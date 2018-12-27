نانسي زعبلاوي تحضر لأغنية جديدة مع "ميوزك تون"

تعاقدت شركة "ميوزك تون"، لمالكها ومؤسسها الشاعر محمود التوني، مع المطربة نانسي زعبلاوي، لإنتاج أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وتستعد "زعبلاوي" للتحضير لأول أغنية تتعاون في مع الشركة باللهجة اللبنانية، وسيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة.

ويذكر أن نانسي زعبلاوي مطربة سورية، لها العديد من الأغاني الناجحة، وألبوم غنائي بعنوان "مستحيل" الذي حقق نجاحا كبير بالوطن العربي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي.