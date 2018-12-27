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الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:16 م
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
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مروى الجلاصي
 
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أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على افتتاح أول مركز عمومي لرعاية الأطفال المصابين بالتوحد بسيدي حسين السيجومي وهو أول مركز من نوعه في تونس.

ويندرج إحداث هذا المركز في اطار التوجه للرعاية والعناية بهذه الفئة ذات الاحتياجات الخصوصية ومساعدة أولياء الأطفال المصابين بالتوحد من محدودي الدخل على توفير الرعاية اللازمة لأبنائهم خاصة في ظل غلاء مستوى العيش وارتفاع نفقات الخدمات المسداة لهذه الفئة. 

وأكد رئيس الحكومة في تصريح صحفي ان احداث هذا المركز العمومي يأتي في اطار مساندة العائلات التونسية من اجل ادماج الاطفال المتوحدين في الحياة الاجتماعية والمهنية وسيكون الانخراط فيه لاطفال العائلات المعوزة دون مقابل مادي فيما سيكون بسعر رمزي لبقية العائلات.

وأعلن الشاهد عن انه سيتم فتح مركز ثان بولاية مدنين ومركز ثالث بالشمال الغربي كما سيتم تخصيص قطعة ارض لبناء مركب رياضي وثقافي محاذية لهذا المركز بسيدي حسين في اطار العناية بالاحياء الشعبية وتمكين الشباب من فضاأت مهيئة لممارسة انشطتهم الرياضية والثقافية.
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
الشاهد يفتتح أول مركز عمومي لأطفال التوحد بسيدي حسين (صور)
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