غدا.. أمطار وبرودة شديدة بهذه المناطق.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء والوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.





درجات الحرارة المتوقعة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات ، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات.





تحذيرات هيئة الأرصاد من طقس الجمعة