عاجل.. أمر ملكى بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الرياضة فى السعودية

صدرت أوامر ملكية سعودية، اليوم الخميس، إعفاء تركي آل الشيخ رئيس الرياضة من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة.





وجاءت أوامر ملكية للسعودية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.









كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.









وجاءت الأوامر كالتالي:





تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي:





"يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".





تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.





إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.





تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.





يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.





إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه.





تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.





يعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.





يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.





تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.





إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.





إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.





إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.





تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.





تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.





تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفية





تفصيلاً جاءت الأوامر كالتالي :





الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واس

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها ..

الرقم: أ / 138

التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:





أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

وزيراً للداخلية.

5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.