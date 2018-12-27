عاجل.. تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه

صدرت، قبل قليل، أوامر ملكية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

وجاءت الأوامر كالتالي:





1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

وزيراً للداخلية.





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