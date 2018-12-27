ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:04 م
عاجل.. تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه
تركي آل الشيخ
طباعة
Advertisements
الفجر السعودي
 
Advertisements

صدرت، قبل قليل، أوامر ملكية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

 

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

وجاءت الأوامر كالتالي:


 1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

وزيراً للداخلية.


لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا

لمتابعة القرارات كاملة اضغط هنا


Advertisements
المزيد عن: وزير الترفيه تركي آل الشيخ وزير الترفيه تركي آل الشيخ اليوم تركي آل الشيخ إعادة تشكيل مجلس الوزراء أخبار إيفرتون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء