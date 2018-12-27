النائب أيمن أبو العلا يتقدم بتعديلات حول عقوبات استيراد الأغذية والعقاقير الفاسدة

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أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، التقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنه 1994 الخاص بالغش والتدليس، عقوبات مشددة، لمواجهة جريمة استيراد أغذية أو عقاقير فاسدة ومنتهية الصلاحية.



ونص المقترح على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدًا وانتهي تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك.

