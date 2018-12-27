البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام جلسة أخر الأسبوع





قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير بختام جلسة اليوم ، الخميس ، تحت دعم كبير من مشتريات الأجانب ،والذى جاء بدعم من ارتفاع الاسواق العالمية بعد صعود الداو الامريكى بأكثر من 1000 نقطة بجلسة الامس و الذى انعكس ايجابا على الاسواق الاوربيىة و العربية .





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بختام جلسة اليوم، نحو6 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 740,7 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 734.7 مليار جنيه بالجلسة السابقة.









وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى12,984.21 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 673.83 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.13% محققا مستوى 1,684.18نقطة.









سجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم الخميس ، نحو 633,46مليون ، من خلال تداول 137.2 مليون سهم، بتنفيذ 7.3مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171شركة مقيدة، ارتفع منها 95سهمًا، وتراجعت أسعار 34 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 42 سهمًا أخرى.









وعن اتجاهات المستثمرين بالبورصة المصرية فقد سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بنحو 18.4مليون جنيه، بنسبة استحواذ 8.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات البيع، مسجلًا 11.5مليون جنيه، و 6.8 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 82.9%، 8% من التداولات.









وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد أرتفعت مع نهاية جلسات الاسبوع ووصل المؤشر الرئيسي قرب مستوي13000 نقطة وذلك بعد الانخفاضات اللتي حدثت مع بداية الاسبوع ووصلت بالمؤشر قرب مستويات 12600 نقطة تأثرا بحالة الانخفاضات الحادة اللتي مرت بها البورصات العالمية نتيجة لقرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة .25 % لتصل الي 2.50 وكان طبيعيا ان تتأثر اسواق المال بعذا القرار والذي حذت حذوة كثير من الدول





وأوضح الفقي في تصريح خاص ل" الفجر" أن سوق المال قد شهد خلال هذا الاسبوع انخفاض في احجام التداول نتيجة لانتهاء العام ،واجازات الكريسماس بالنسة للاجانب فسيطر حالة من القلق والترقب لدي المستثمرين في هذا التوقيت اثرت بالسلب علي احجام التداول





وتوقع الفقي خلال الأسبوع القادم ان يستعيد السوق توازنة خاصة بعد ثباتة اعلي مستوي 13000 والذي الثبات اعلاة يدفعنا مبدئيا الي مستوي 13250 نقطة ثم 13500نقطة وذلك مع بداية العام القادم وانتهاء الاجازات وعودة نشاط حركة التداول.





اما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة كان لدية مستوي دعم عند 668نقطة وبالفعل بدا الصعود تدريجيا بالقرب من هذا المستوي ووصل الي مستوي 675نقطة والان لدية مستوي مقاومة عند مستوي 682نقطة واختراق هذا المستوي يدفعنا لاستهداف مستوي 700 نقطة خلال الفترة القادمة خاصة ان اسعار اسهمة اصبحت جاذبة للشراء وتعد فرصة استثمار جيدة علي المدي المتوسط





واستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 13127 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة.



