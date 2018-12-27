بالأسماء.. التشكيل الوزاري الجديد للحكومة السعودية

صدرت، قبل قليل، أوامر ملكية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.

وجاءت الأوامر كالتالي:

تعديل المادة 30 من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي:

"يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".

تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.

إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.

تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.

يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.

إعفاء تركي آل الشيخ ويعين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة

تعيين أحمد الخطيب رئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

يعين صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.