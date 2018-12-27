"اختل توازنه فقطع الصاروخ رأسه".. النيابة تصرح بدفن حداد السلام



وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء عمل المتوفى بورشة حدادة، اختل توازنه، ما أسفر عن فصل الصاروخ لرأسه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة واقعة وفاة "حداد" بمنطقة السلام.وكما أمرت النيابة بدفن المتوفى لعدم وحود شبهة جنائية.وأوضحت النيابة، أن حالة الوفاة طبيعية نتيجة اختلال توازن المتوفى، مما أدى لقطع رأسه داخل ورشته بواسطة "صاروخ كهربائي"، كان يستخدمه في إنجاز عمله.وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان، بلاغًا من المستشفى، بوصول جثة "محمود.م"، عامل، ورأسه مفصول عن جسده.