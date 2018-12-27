برلمانية تتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة حول دعم صناعة المستلزمات الطبية

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تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، لرئيس الحكومة، ووزراء التجارة والصناعة، والصحة والسكان، حول سياسة الحكومة في الحفاظ على دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.



وقالت النائبة إن عدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية، يؤثر على الخدمة الطبية، موضحة أنه جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء المستشفيات متعددة التخصصات، أن تعطل الكثير من الأجهزة الطبية تسبب في إغلاق أقسام عديدة من عمليات وأشعة، مُشيرة إلى أن تأثر الخدمة في المستشفيات جاء نتيجة ضعف الصيانة، والصيانة الوقائية، موضحة أن عمل الهندسة الطبية مجال ذو تقنية هندسية عالية يحتاج إلى دعم حتى تستطيع مصر التقدم في الخدمة الصحية.



وأكدت، أن الحكومة خلال العقود الماضية لم تع أهمية هذا القطاع، وهو ما ترتب عليه اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج، مشددة على الدولة أهمية التركيز على تلك الصناعة ودعمها، حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن المستثمرين يعانون بسبب مصادر التمويل والظروف الاقتصادية ومن وزارة الصحة، التي تعد أول معوق لتلك الصناعة.



وقالت: "ما يقوم به مركز التخطيط والسياسات الدوائية، إضاعة للوقت والجهد والمال لسنوات طويلة، حتى تقوم بإجراءات تسجيل المصانع".