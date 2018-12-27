كوليبالي بعد الهتافات العنصرية: "فخور بلون بشرتي"

قال مدافع نابولي، الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، إنه "فخور بلون بشرتي"، بعد الصيحات العنصرية التي كان ضحيتها خلال مباراة فريقه مع مضيفه إنتر ميلان (0-1)، في ختام الجولة 18، والتي طرد في نهايتها.





وكتب كوليبالي باللغة الإيطالية عقب المباراة في حسابه على تويتر: "مستاء للخسارة وخصوصاً التخلي عن إخواني (الطرد في الدقيقة 81)، ولكنني فخور بلون بشرتي، بكوني فرنسي، سنغالي، ومن نابولي، بأنني رجل".





وطرد كوليبالي الذي استهدفته "صيحات القردة" مرات عدة خلال المباراة، في الدقيقة 80 بتلقيه إنذارين في مدى دقيقة واحدة، الأول لارتكابه خطأ بحق المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق.





وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي، قبل أن يقتنص البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبحسب مدربه كارلو أنشيلوتي، طلب الجهاز الفني لنابولي مراراً وتكراراً وقف المباراة دون جدوى.





وكان كوليبالي ضحية هتافات عنصرية سابقاً وتحديداً في فبراير 2016، خلال مباراة فريقه ضد مضيفه لاتسيو بالملعب الأولمبي في العاصمة.