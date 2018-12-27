مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين مصر والبحرين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية ( المنامة ) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.





ويتمثل التعاون بين الطرفين ـ في هذا الصدد ـ في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. كما يتعاون الطرفان؛ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير او عبور عدد من المواد.





وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.







