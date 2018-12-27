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عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً جديداً

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:41 م
عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً جديداً
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.


وشملت الأوامر الملكية، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك، وتعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية والجبير وزير دولة للشؤون الخارجية، وتعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام، وتعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني.


وشملت الأوامر الملكية، تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، وإعفاء فيصل بن خالد وتعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير، وإعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه ، وتعيينه  مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، وإعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء.


كما شملت الأوامر الملكية، إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف، وتعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني، وإعفاء تركي آل الشيخ ويعين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة،


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