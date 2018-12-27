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صرف المعاشات بدءا من 1 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:47 م
صرف المعاشات بدءا من 1 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد
الدكتورة غادة والي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم صرف المعاشات بدءا من يوم 1 يناير 2019، بدلاً من 5 أو 10 يناير.

وأكدت، أن ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيراً على المواطنين، متمنية لجموع الشعب المصري بأن يكون العام الجديد عام سعادة ورخاء.

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