صرف المعاشات بدءا من 1 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم صرف المعاشات بدءا من يوم 1 يناير 2019، بدلاً من 5 أو 10 يناير.





وأكدت، أن ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيراً على المواطنين، متمنية لجموع الشعب المصري بأن يكون العام الجديد عام سعادة ورخاء.



