صرف المعاشات بدءا من 1 يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:47 م
يحي حلمي
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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم صرف المعاشات بدءا من يوم 1 يناير 2019، بدلاً من 5 أو 10 يناير.
وأكدت، أن ذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وذلك تيسيراً على المواطنين، متمنية لجموع الشعب المصري بأن يكون العام الجديد عام سعادة ورخاء.
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