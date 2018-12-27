عاجل.. أمر ملكي جديد من الملك سلمان بشأن مجلس الوزراء
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:41 م
الفجر السعودي
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا جديدًا بشأن مجلس الوزراء.
وأصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة
الملك سلمان.
كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم
العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء.
وتم تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز
وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً
للتعليم.
وقد أعفي فيصل بن خالد، وتم تعيين تركي
بن طلال أميراً لمنطقة عسير.
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