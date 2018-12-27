بيان لجامعة بني سويف بشأن أزمة طلاب كلية العلوم الطبية: التوصيف الوظيفي من اختصاص التنظيم والإدارة

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أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الخميس، أن التوصيف الوظيفي لخريجي كلية العلوم الطبية التطبيقية من اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولا شأن للجامعة التي يقتصر دورها على الناحية التعليمية والتدريبية ومنح الدرجة العلمية.



جاء ذلك، في بيان إعلامي، أصدرته الجامعة، اليوم الخميس، عقب إجتماع مجلس الجامعة، لبحث أزمة طلاب الكلية، وحرصًا مصلحة الطلاب وعلى ضمان سير وانتظام العملية التعليمية وأعمال الامتحانات والكنترولات ـ بحسب البيان.



وأشار بيان الجامعة، إلى أن اللائحة الأساسية للكلية هي اللائحة المعمول بها حاليًا ولم يطرأ عليها أي تغيير، مؤكدًا على أن البيان الصادر من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي، والذى تضمن أن الكلية تمنح درجة بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية "شعبة التخصص" وأن سنة التدريب الإجباري "الامتياز" مدتها 12 شهر إجبارية للحصول على درجة البكالوريوس وليست اختيارية أو تم إلغائها.



وأكدت الجامعة، على ضرورة انعقاد الامتحانات في جميع الكليات في مواعيدها المحددة سلفًا والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة على كل من يتغيب عن الامتحانات أو يرتكب غشًا أو يحدث شغبًا أثناء انعقادها، على ضرورة الفصل بين المطالب المهنية وسير وانتظام العملية التعليمية، وتفعيل دور لجنة الأزمات.



وشّددت الجامعة، على تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة على كل من يرتكب فعلًا مخلًا بنظام الكلية أو المنشأت الجامعية أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو يخل بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له أو اتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبدديها أو الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات بالمخالفة للنظام العام والآداب.



وأكد البيان، أن الجامعة تقف على الحياد تجاه أى مشكلة تخرج عن نظام العملية التعليمية وأن الجامعة لا تنحاز في هذا الصدد لأي جهة أو نقابة، مناشدة الطلاب بالإلتزام في هذا الوقت الهام ودخول فترة الامتحانات بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤثر عليهم وعلى تحصيلهم ومستقبلهم العلمي بما وجب علينا التوضيح والتأكيد بما لا يدع مجالًا للشك بكل ما سبق.

