الليلة.. فريق "مسار إجباري" ضيف شيرين سليمان على "الحياة"
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:53 م
سعد نبيل
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يحل هاني الدقاق، وأيمن مسعود، ومحمود صيام وأحمد حافظ وتامر عطا الله، أعضاء فريق "مسار إجباري"، ضيوفًا على الإعلامية شيرين سليمان، وذلك خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "عين" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ويتحدث أعضاء الفريق، عن بداية تأسيس "مسار إجباري"، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم منذ سنوات طويلة، كما يتطرق الحديث إلى كشف كواليس الألبوم الأخير والذي طًرح مؤخرًا، كما يكشفون عن حفلاتهم المقبلة.
برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، يومي الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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