ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الليلة.. فريق "مسار إجباري" ضيف شيرين سليمان على "الحياة"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:53 م
الليلة.. فريق مسار إجباري ضيف شيرين سليمان على الحياة
كواليس الحلقة
طباعة
Advertisements
سعد نبيل
 
Advertisements

يحل هاني الدقاق، وأيمن مسعود، ومحمود صيام وأحمد حافظ وتامر عطا الله، أعضاء فريق "مسار إجباري"، ضيوفًا على الإعلامية شيرين سليمان، وذلك خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "عين" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويتحدث أعضاء الفريق، عن بداية تأسيس "مسار إجباري"، وعلاقة الصداقة التي تجمعهم منذ سنوات طويلة، كما يتطرق الحديث إلى كشف كواليس الألبوم الأخير والذي طًرح مؤخرًا، كما يكشفون عن حفلاتهم المقبلة.

برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، يومي الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

Advertisements
المزيد عن: مسار اجباري فريق مسار اجباري قنوات الحياة فنانين فن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء