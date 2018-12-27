الاتحاد السكندري يستعد للزمالك تحت الأمطار

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان المدير الفني، تدريباته صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.









وخاض زعيم الثغر، تدريباته على ملعب النادي بالشاطبي وسط هطول الأمطار بغزارة، وإيقاف المران أكثر من مرة قبل أن يتم استئنافه.









وعلى جانب آخر قرر حلمي طولان المدير الفني، زيادة فقرات المران حيث وضع حصتين تدريبيتين في اليوم صباحًا ومساءًا، من أجل تجهيز اللاعبين بصورة كاملة قبل استئناف مباريات الدوري العام.









ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري الزمالك، يوم 7 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



