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رصد 11 مهاجرا قبالة سواحل كاليه بفرنسا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:31 م
رصد 11 مهاجرا قبالة سواحل كاليه بفرنسا
قارب مهاجرين
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ترجمة- دينا قدري
 
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رصدت السلطات البحرية الفرنسية أحد عشر مهاجرًا مساء الأربعاء في بحر المانش قبالة سواحل كاليه، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى انجلترا على متن قارب هوائي.

وقامت عدة سفن ركاب برصد هذا القارب قبالة سواحل كاليه، مما أدى إلى إرسال زورق دورية كان يقع على بعد حوالي 28 كيلومترًا من كاليه.

وأوضح المركز البحري للمانش وبحر الشمال أن خدمات الإغاثة تولت مسؤولية أحد عشر بالغًا، من بينهم خمسة يعانون من انخفاض حرارة الجسم. 

وأعرب المركز البحري عن قلقه إزاء زيادة محاولات العبور عبر المانش، حيث تم رصد أكثر من 50 مهاجرًا منذ بداية شهر ديسمبر.

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المزيد عن: كاليه قارب مهاجرين فرنسا عبور مهاجرين بحر المانش
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