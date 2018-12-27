وفاة مشجع في اشتباكات مشجعي إنتر ميلان ونابولي
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:36 م
الفجر الرياضي
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شهدت مواجهة إنتر ميلان ونابولي، التي انتهت بنتيجة 1/0 للنيراتزوري، مساء أمس الأربعاء، أحداثًا دامية، أنتجت وفاة أحد مشجعي إنتر، بجانب طعن عدد من جماهير نابولي.
ووفقًا لما ورد عن شبكة "سبورت ميدياست"، فإن أحد مشجعي إنتر ميلان، يبلغ من العمر 35 عامًا، توفي متأثرًا بجراحه، بعد مشاجرات بين جماهير النيراتزوري ونابولي، قبل انطلاق مباراة الفريقين.
وأضافت أن سيارة تابعة لجماهير نابولي صدمت مشجع النيراتزوري، خلال الاشتباكات بين الطرفين، ودخل للمستشفى وأجرى عملية جراحية لم تنقذ حياته.
وكان 4 من جماهير نابولي تعرضوا للطعن خارج أسوار ملعب جوزيبي مياتزا.
إنتر ميلان يهزم نابولي في الوقت القاتل
حقق إنتر ميلان فوزً مثيرًا، على حساب ضيفه نابولي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويُدين النيراتزوري بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 من عمر المباراة.
رفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد نابولي عند النقطة 42 في المركز الثاني.
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