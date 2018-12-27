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نصف مليون مشاهدة لكليب"وجع الهوي" لمحمود العسيلي علي "اليوتيوب"

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:33 م
نصف مليون مشاهدة لكليبوجع الهوي لمحمود العسيلي علي اليوتيوب
محمود العسيلي
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نور طلعت
 
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تجاوز الفيديو كليب لأغنية الفنان محمود العسيلي، "وجع الهوي" نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك عقب طرحه بساعات قليلة.


أغنية"وجع الهوي" من كلمات محمود العسيلي، وأمير مرتضي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير.


ويقول مطلع الأغنية :
انتي حلوة وحياتي بيكي حلوة ومنكرش اني كراجل اتشديت وكان كتير عليا واحدة تملي عليا حياتي بعد ما كنت أنا انتهيت حبيتيني وماحبتكيش وحاولت الاقي مفيش مكان في قلبي ليه يا قلبي ليه مادخلتيش وأكيد مفيش انسان بيجي مكان انسان والمستخبي أهو بان .. معنديش.



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