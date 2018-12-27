حجز محاكمة العادلي وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية لـ7 فبراير للحكم
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:35 م
مـروة هيـكل
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حجزت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية وذلك لجلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
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