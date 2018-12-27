حجز محاكمة العادلي وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية لـ7 فبراير للحكم

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حجزت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية وذلك لجلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



