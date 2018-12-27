فلسطين: الحكومة تستنكر تهجم حماس على رئيسها رامي الحمدالله

استنكرت حكومة الوفاق الفلسطيني بأشد العبارات محاولات حركة حماس المساس برئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن "الحكومة تعرب عن أسفها الشديد ازاء التفوهات غير اللائقة وغير المقبولة التي أطلقت باسم حركة حماس، إثر تصريحات الحمد الله والتي جدد الدعوة فيها الى تحقيق المصالحة الوطنية، وتأكيد التمسك والاصرار على بذل كافة الجهود لرفع المعاناة عن أهلنا الابطال في قطاع غزة الصامد، واسترداد كرامتنا البيضاء التي أهدرها الانقسام الأسود".

وأضاف أن "رئيس الوزراء معروف لدى أبناء شعبه وأبناء الأمة العربية، بل هو أشهر من أن يعرف باستقامة مسيرته ونضاله وكفاحه من أجل حرية وطنه، ونذر نفسه من أجل رفع الظلم والمعاناة عن أبناء شعبه، ومن أجل تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام".

وأوضح أنه لهذا السبب تعالت من جديد "أصوات العويل"، معلنةً رفضها لأي خطوة حقيقية صادقة لإنهاء الانقسام والارتقاء بأبناء الشعب الفلسطيين وإنهاء معاناتهم.