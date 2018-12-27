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فاطمة ناعوت تشارك بملتقي "القوة الناعمة" بسفارة اليمن

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:30 م
فاطمة ناعوت تشارك بملتقي القوة الناعمة بسفارة اليمن
فاطمة ناعوت
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نور طلعت
 
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صرحت الكاتبة  فاطمة ناعوت، أنها ستشارك  بملتقي  القوة الناعمة للسلام العالمي  ودمج الثقافات العربية  السبت 12 يناير السادسة مساء بسفارة اليمن  برعاية السفير اليمنى بمصر ينفذ ه وينظمه "مبادرة 1000 كاتب بدعم المركز الثقافي اليمنيل "بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى مختلف التخصصات الفنية والاعلامية  والاجتماعية والسياسية.


كما سيشارك المخرج الكبير "خالد يوسف"  والناقد الكبير "طارق الشناوي" وسيناقش الملتقي  القضايا العربية  والنزاعات المختلفة داخل بعض البلاد العربية على رأٍسها دولة اليمن العريقة بتاريخها وحضارتها  من خلال دمج الثقافات المختلفة سواء فى الفن او السينما  او الادب  ومدى تأُثيرها على المجمعات من خلال رصد وتحليل ومحاكاه الواقع  العربي وبصفة خاصة الواقع اليمني  من خلال الابداعات الشبابية والتجسيد الفني والسينمائي 


وأشار محمود حجاج مؤسس "مبادرة 1000 كاتب" والمدير التنفيذى للملتقي، أن اللجنة الاعلامية ستعلن خلال الأيام القادمة عن شخصيات اخري مشاركة سواء سياسية اوفنية أو إعلامية ،وسيعقد الملتقي الأول برعاية الدكتور محمد على مارم السفير اليمني بمصر، بمشاركة الدكتورة عائشة العولقي  مدير المركز الثقافي اليمني بمصر.


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