النياية تطلب التحريات حول واقعة تصادم ملاكي وأخرى أجرة وإصابة شخصين بحلوان

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كلفت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سليم بسرعة إجراء التحريات حول حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى أجرة بطريق المرصد التابع بالمدخل الأوسط للمدينة نتج عنه إصابة شخصين بجروح خطيرة



وتعود التفاصيل عندما تلقى العميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد بوصول سائق وآخر مصابين بجروح خطيرة، نتيجة اصطدام سيارتين في مدخل حلوان، "طالعة المرصد"، وبانتقال الدورية الأمنية برئاسة النقيب عبد الرحمن الصيفي للوقوف على أسباب الحادث.



وحرر محضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.