من بينها Eya.life.. "الأعلى للإعلام" ينفي صدور موافقات بإنشاء منصات إعلامية

نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صدور أي موافقات على إنشاء منصات إعلامية مؤخرا، مؤكدا عدم تقدم أي شركات أو أفراد للحصول على تراخيص لإنشاء منصات.





وأضاف المصدر أن ما نشر، أمس الأربعاء، بأحد المواقع الالكترونية عن استعداد شركة “Eya.life” لإنشاء منصة لها بالاسم نفسه، مخالف للقانون، وأنه طبقا للقانون 180 الخاص بتنظيم الإعلام لابد من الحصول على موافقة المجلس الأعلى لإنشاء المنصة.





وأشار المصدر أن القانون قد قصر إنشاء المنصات على الشركات المملوكة للدولة، وأن أي محاولة للتلاعب بإنشاء منصة يعد مخالفا للقانون، وستطبق العقوبة على مرتكبيها والمسؤولين عنها فورا.





وكان أحد المواقع الإلكترونية نشر، أمس الأربعاء، أن منصة باسم “Eya.life” تستعد للانطلاق خلال الشهور الأولى من عام 2019، بمحتوى مختلف ومنوع، من الدراما والأفلام والمسرحيات والبرامج المعروضة على القنوات الشهيرة، إضافة إلى المحتوى الخاص بالمنصة المجانية، وهو ما نفاه المجلس الأعلى للإعلام تماما بعدم إصدار أي تراخيص لمنصات في مصر.



