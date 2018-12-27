ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الخميس 27-12-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:21 م
سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الخميس 27-12-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
سعر الريال السعودى في البنوك
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، حيث سجل الريال السعودي نفس معدلات إغلاق أمس، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار الريال السعودى في البنوك  الحكومية والخاصة بالاضافة إلى أعلى سعر للدولار وأقل سعر للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى 

سجل الريال السعودي 4.74 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.78 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 4.75 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.76 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي 4.73 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.77 جنيها للبيع

أعلى وأقل سعر للريال السعودي

وسجلت العملة السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-12-2018، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي HSBC و مصر، حيث قدم بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.77 جنيها، كما سدل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

4.76 جنيها للشراء
4.78 جنيها للبيع

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الخميس 27-12-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار 

Advertisements
المزيد عن: سعر صرف الريال السعودى سعر الريال في مصر سعر الريال السعودى الأن سعر الر يال السعودى في البنوك الريال السعودى اليوم الريال السعودى الريال اسعار صرف الريال في مصر اسعار صرف الريال اسعار الريال اليوم اسعار الريال اخبار الريال السعودى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
21:45
وست هام يونايتد
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
x
16:45
القادسية
الفيصلي
x
16:55
الفيحاء