سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الخميس 27-12-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:21 م
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استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، حيث سجل الريال السعودي نفس معدلات إغلاق أمس، وتنشر بوابة الفجر الالكترونية أسعار الريال السعودى في البنوك الحكومية والخاصة بالاضافة إلى أعلى سعر للدولار وأقل سعر للبيع.
سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى
سجل الريال السعودي 4.74 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.78 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل الريال السعودي 4.75 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.76 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي 4.73 جنيها للشراء
سجل الريال السعودى 4.77 جنيها للبيع
أعلى وأقل سعر للريال السعودي
وسجلت العملة السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-12-2018، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في بنكي HSBC و مصر، حيث قدم بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.78 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.77 جنيها، كما سدل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 17.90 جنيها.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
4.76 جنيها للشراء
4.78 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الخميس 27-12-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
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