منتخب اليد يواجه أوكرانيا في أولى ودياته بدروة لاتفيا

يلتقي في السادسة مساء اليوم الخميس، المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، مع نظيره الأوكراني، في أولى وديات معسكر لاتفيا الدولي، والمقام خلال الفترة من 26 وحتى 30 ديسمبر الجاري.





ويأتي المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 10 وحتى 27 يناير المقبل بألمانيا والدنمارك.





وتضم قائمة المنتخب 17 لاعبًا وهم "كريم هنداوي وعصام الطيار وعمر الوكيل وكريم أيمن وعلي زين ويحيى الدرع وعبد الرحمن فيصل وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ومحمد جمال".





يضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب ثلاثة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق أمام منتخبات، أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا، أيام 27 و28 و29 ديسمبر الجاري.





يبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير