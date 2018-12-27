الصين: محاكمة كندي بتهمة تهريب المخدرات

قال موقع إخباري حكومي، إن محكمة صينية ستحاكم كندياً متهماً بجلب المخدرات، يوم السبت، في قضية قد توتر العلاقات المتأزمة بالفعل بين بكين وأوتاوا.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب مواطنين كنديين احتجزتهما الصين للاشتباه في تعريضهما أمن البلاد للخطر، واعتقال كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، أمس الأربعاء، إن "رجلاً عرفته بروبرت لويد شلينبرغ سيحاكم بتهمة تهريب المخدرات في مدينة داليان، السبت".

وذكر موقع إخباري حكومي في داليان في وقت متأخر أمس، أن شلينبرغ كندي الجنسية وأنها ستكون جلسة استئناف بعد حكم سابق أدانه بتهريب "كمية هائلة من المخدرات" إلى الصين.

ولم يرد أي تعليق من الحكومة الكندية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغن أنها لا تعلم شيئاً عن القضية، لكنها أضافت أن بكين أوضحت مراراً لأوتاوا موقفها "الرسمي" من العلاقات بين البلدين.

وتضغط أوتاوا لإطلاق سراح الكنديين اللذين احتجزتهما الصين هذا الشهر.

واعتقلت بكين الكنديين بعد أن قبض الشرطة الكندية على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو في 1 ديسمبر.

ولم تؤكد الدولتان أي صلة بين الأمرين.