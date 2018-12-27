عاجل.. رئيس الوزراء يوجه تحذيرا شديد اللهجة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى، موجهاً وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة فى مرحلة الانشاء، حيث إن هذه المبانى لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا يجب إزالتها على الفور، مطالباً بإعداد تقرير دوري من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بمواجهتها الحاسمة لأي مخالفات بناء جديدة ستجعل من يشرع في مخالفة أن يُفكر أكثر من مرة، لأنه سيجد أنه لا تهاون في التعامل مع تلك المخالفات، وأن الدولة لن ترحم أي مخالفة بناء جديدة، وسنوصل رسالة للجميع : "محدش يفكر يخالف بعد كده".





وفي متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، كلف رئيس الوزراء وزيرة الصحة والجهات المعنية بأهمية التعامل مع الإحصائيات، التي أظهرتها نتائج الكشف على طلاب المدارس المستهدفة خلال هذه المرحلة، والتي رصدت إصابة عدد من الطلاب بالأنيميا، والتقزم والسمنة وخلافه، موجها بتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعامل مع ذلك الملف.





من ناحيتها أوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة تسعى للانتهاء من إجراء المسح الطبي لجميع المدارس المستهدفة خلال الترم الثاني من الدراسة، مؤكدة أنه سيتم البدء في تنفيذ خطة للتعامل مع ما تم رصده من إصابات بين الطلاب، وذلك بالتعاون مع معهد التغذية القومي التابع للوزارة، الذي سيضع برامج تغذية صحية، على أن يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.



