تعرف على حصاد 2018 للاولمبياد الخاص المصري

الرئيس السيسى يمنح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لصحبات برونزية كأس العالم بشيكاغو

مصر تفوز ب96 ميدالية متنوعة بالألعاب الاقليمية التاسعة بأبوظبى

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كشفت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى من مقرها الرئيسى بالقاهرة أمس حصاد الاولمبياد الخاص فى مختلف برامج المنطقة لعام 2018 ، وقد كان حصادامتنوعا ووفيرا .





• الرئيس عبد الفتاح السيسى يكرم منتخب مصر لكرة القدم النسائبة الموحدة الفائز ببرونزية أول كأس عالم اقيم بشيكاغو بمنحهم وسام الرياضة من الدرجة الثالثة ، بحضور د. غادة والى وزير التضامن الاجتماعى والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى والمهندس هانى محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى.





• حقق احفاد الفراعنة الفوز بعدد وافر من الميداليات خلال مشاركتهم فى الالعاب الاقليمية التاسعة التى اقيمت بالعاصمة أبوظبى بالفوز ب96 ميدالية متنوعه عبارة عن 52 ذهبية ، 23 فضية و21 برونزية إضافة الى تحقيق المركز الرابع 13 مرة والرابع أربع مرات والسادس مرتين .





• شهدت مدينة تورنتو- أنتريو الكندية أعمال اجتماع لجنة تعديل وتطوير قوانين رياضات الأولمبياد الخاص الدولي التي أقيمت خلال الفترة من 8 الي 12 من شهر يناير ، بمشاركة الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري و بحضور كلاً من "فينيشيا بلاور مدير المسابقات باللاولمبياد الخاص الدولى ،" مارى ماريت" مدير تخطيط الرياضة بالاولمبياد الخاص الدولى ، "روبين سيلفا مدير تكنولوجيا الرياضة بالاولمبياد الخاص الدولى ،" ساندى هاركر مدير تطوير كونكت بالاولمبياد الخاص الدولى ، بالأضافة الى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 14 عضو على مستوى العالم.





• أقيم على ملاعب نادي مدينه 6 أكتوبر فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الترايثلون وهي المسابقه المؤهلة إلى السباق العالمي للترايثلون أبوظبي 2018شارك في المسابقه 7 لاعبين استطاعوا إكمال السباق الشاق الذي اتسم بالندية الشديده بين المتسابقين والمكون من سباحه 750 متر عقبها سباق الدراجات لمسافة 10 كيلو متر وانتهى السباق بالجرى لمسافة 5 كيلو متر.وقد أقيمت المسابقه وفقا لقواعد مسابقات الترايثلون بالاتحاد الدولي للترايثلون.





• الرئيس الاقليمى يحضر مشاركة 6 دولة من المنطقة ولأول مرة فى السباق الدولى للتراثليون الذى اقيم بابو ظبى وشهد مشاركة الامارات ومصر وسوريا والمغرب والسعودية .





• قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة بتكرم أسرة لاعب الاولمبياد الخاص الراحل مازن السماحي خلال مؤتمر دعم بعثة مصر المشاركة فى اقليمية أوظبى ، بحضور المهندس هاني محمود رئيس مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي، ووزير الإتصالات والتنمية المحلية الأسبق رئيس الاولمبياد الخاص المصري ، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ولاعب الأهلي السابق تامر بجاتو، والمهندسة نجلاء نصير وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد مازن السماحي.





• د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى شاركت فى السير مع لاعبى الاولمبياد الخاص خلال حفل افتتاح الالعاب الاقليمية التاسعه للاولمبياد الخاص بابوظبى 2018.





• لاعبو الاولمبياد الخاص بالمنطقة احتلفوا بعيد ميلاد سفيرهم الدولى الفنان الكبير حسين فهمى فى ختام الالعاب الاقليمية التاسعة التى اقيمت بالعاصمة الاماراتية أبوظبى .





• شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المؤتمر الصحفى لبعثة مصر كرة القدم النسائية الموحدة المشاركة بكأس العالم بشيكاغو 2018 حضر المؤتمر الذى عقد بمسرح وزارة الشباب والرياضة كل من المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس هانىء محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري .





• باسم 56 الف لاعب ولاعبوه ينتمون الى الاولمبياد الخاص المصرى تم تكريم خاص للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على هامش المؤتمر الصحفى الذى شهدته وزارة الشباب والرياضة لدعم بعثة مصر المشاركة فى الكأس العالمية لكرة القدم النسائية لكرة القدم الموحدة.





• منتخب مصر لكرة القدم النسائية الموحدة يفوز بالميدالبية البرونزية فى اول كاس عالم لكرة القدم افقيم بشيكاغو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى.





• شاركت مصر مع عدد من اشهر العواصم العالمية من خلال اضاءه جسم قلعه صلاح الدين الأيوبى ومبنى وزارة التضامن الاجتماعى ،افى الحملة التى أطلقها لاولمبياد الخاص الدولى باضاءه الكرة الأرضية بالضوء الأحمر من أجل الاحتفال بثورة الدمج وقبول الأخر بمناسبة عيده الذهبى على انطلاق حركة الاولمبياد الخاص عام 1968.





• قام تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى خلال الاحتفالية التى اقيمت بشيكاغو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى على تأسيس حركة الاولمبياد الخاص (1968-2018) تكريم المتحدثين الرسميين باسم اللاعبين ، بتكريم كلا من لاعبا مصر للسباح مصطفى جلال بصفته أول متحدث رسمى باسمى اللاعبين بالمنطقة ، والفارس عمرو الشناوى اخر متحدث رسمى باسم المنطقة.





• قام نجم الكرة العالمية ديدية دورجبا النجم الايفوارى ونادى تشيلسى الانجليزى وسفير الاولمبياد الخاص الدولى بمشاركة لاعبات مصر فرحتهم بتتويجهم بمديالية المركز الثالث والتقاط الصور التذكارية معه ، وشد على ايديهم على المستوى الفنى الرائع الذى ظهروا به فى الكأس ، وحرص على التقاط الصورة التذكارية معهم عقب التتويج.





• أعلن الأولمبياد الخاص المصري عن عقد أولي جلسات مجلس مداخلات اللاعبين القادة كأول مجلس متخصص في مصر يتكون من لاعبي الأولمبياد الخاص وتشرف عليه إدارة المبادرات بالأولمبياد الخاص.





وتشكل المجلس من اللاعبين عمرعصام بركات نادى مدينة نصر ، مريم عادل محمد عزب جمعية الشمس المشرقة ، محمود أحمد عباس أكاديمية التحدى ، أبراهيم أشرف الخولى نادى المعادى ، محمد أحمد غنيم المقاولون العرب ، محمد صلاح الدين دسوقى نادى سموحة ، عبدالرحمن أيمن جودة نادى الهدف ، مصطفى جلال نادى الشمس ، زياد حمدى نادى 6 أكتوبر ، شريف محمد عبد الحميد ندا مركز شباب حلوان .





• اقيم بجمهورية الدومنيكان كأس العالم للأولمبياد الخاص في التنس الأرضي بمشاركة مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحضور عدداً من الشخصيات العامة من حول العالم وحمل الشعلة الأولمبية خلال حفل الإفتتاح اللاعب المصري إبراهيم أشرف الخولي.





• بالإجماع اختار مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي العاصمة الألمانية برلين للفوز بتنظيم الألعاب العالمية الصيفية 2023، لتكون بذلك ثالث دولة أوربية تنال شرف هذا التنظيم بعد العاصمة الايرلندية دبلن 2003 والعاصمة اليونانية أثينا2011.





• نجم الزمالك ومنتخب مصر وأشهر محترفى الكرة المصرية فى أكبر الاندية الاوربية بعد مشاركته للاعبى الاولمبياد الخاص المصرى البعثة التى تستعد للالعاب العالمية بأبوظبى 2019 فى معسكرهم ، قام على صفحته بنشر تلك الزيارة التى اسعدت جميع اللاعبين واللاعبات وأجهزتهم الفنية.





• قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بافتتاحة الدورة التدريبية الاقليمية للمندوبين الفنيين فى رياضات الشراع والتراثليون الموحد والدراجات بحضور ممثلى 11دولة عربية ، شارك فى الدورة من مصر عمروعبد السميع الطحاوي،حمادة محمد حسين الطوخي،بهاء الدين محمد يوسف،اميرة أمل عبد الرحمن،محمد احمد حسين مصطفى ، سرورحليم خلف وارد. محمد جمال محمد ، الاء أشرف ، اشرف محمد فهمى ، هايدى أشرف فاروق ، أميرة أحمد محمد ، محمد محمود جوده ، زينب خالد ، احمد هشام أحمد ، أحمد راضى.





• السويد تفوز بتنظيم الالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص 2021 ، والتى من المتوقع مشاركة 2000 لاعب ولاعبه من 150 دولة حول العالم الى جانب انها سوف تجذب اليها 2500 صحفيا ، ومن المتوقع ان تشهد العاب السودية 3000 متطوع الى جانب خمسة الاف اسرة.





• احتضنت القاهرة ولأول مرة المؤتمر الاقليمى الأول لأشقاء اللاعبين لاعب وشقيقة بمشاركة 4 دول عربية البحرين ، الكويت ، لبنان ، مصر.





• انطلق يوم 4 ديسمبر العد التنازلى 100 يوم على انطلاق الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص أبوظبى 2019 (14-21 مارس)وكان د. تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى قد وجه كلمة عبر الاقمار الصناعية الى قمة الألعاب العالمية التى عقدت بأبوظبى ، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، و حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي.





• من أمام استاد القاهرة الدولى شارك لاعبو الأولمبياد الخاص المصرى بماراثون تحت عنوان "الدمج المجتمعى"، الذى نظمه كايرو رانرز بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة، اشتمل اليوم علي الجري لمسافة 5 كيلو متر تحت عنوان دورة "لا يمكن وقفها" للشباب من ذوي الإعاقة في ملعب القاهرة لمسافة 5و2 كيلو متر.





• استكمالا لخطة الدورات التدريبية لكبيرى المدربين شهدت القاهرة الدورة التدريبية الاقليمية فى ثلاث رياضات التزلج على العجلات والجمباز الفنى والفروسية بمشاركة كبيرى مدربين من المغرب ، ليبيا ، الجزائر ، فلسطين ، السعودية ، موريتانيا ومصر ، وشارك فى الدورة من مصر محمد عبد المنعم ، محرم فؤاد ، محمد عبد الله ذكى ، محمد قنديل ، تقى السيد ، سلمى على اسماعيل ، منار شريف الجزار ، حمادة مختار احمد ، نادر محمد سيد ، داليا محمد الحضرى ، احمد محمد نجيب ، حسين البسيونى ، أسماء سعيد محمود ، طارق صبرى ، رشا فاروق .





• سمو الشيخ محمد بن زايد والرئيسان التنفيذى والاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى حضروا فعاليات الفورميلا 1 بأبوظبى.





• قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص الدولى بافتتاح أكبر تجمع تستضيفه القاهرة لمدراء التسويق الرياضى وتطوير الشراكة والمبادرات والصحة للاولمبياد الخاص الدولى من 9 دول عربية يمثلهم 23 مديرا، والدول هى مصر ، لبنان ، تونس ، العراق ، الأردن ، الجزائر ، موريتانيا ، المغرب ، البحرين.





• شهدت القاهرة بحضور الرئيس الاقليمى المهندس أيمن عبد الوهاب عقد الورشة الاقليمية لاسر لاعبى الاولمبياد الخاص بمشاركة وفود من 9 دول عربية ، هى مصر ، البحرين ، المغرب ، تونس ، الاردن ، فلسطين ، لبنان ، سوريا ، الجزائر وعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ومثل مصر ورشا حافظ الجميل مصر.





• شهد المقر الرئيسى للجنه العليا المنظمة للالعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص أبوظبى 2019 بالعاصمة أبوظبى يوم 5 فبراير اجتماعا شديد الأهمية بين الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى ووفد مكون من ود. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات،بينما يمثل اللجنه التنفيذية بيتر ويلر الرئيس التنفيذى للالعاب العالمية الصيفية ابوظبى وتلا الرميحى ورؤساء اللجان الرئيسة للالعاب .





• د. تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى ، ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى والمهندس أيمن عبد الوهااب الرئيس الاقليمى التقوا برؤساء الوفود المشاركة فى الالعاب الاقليمية التاسعه التى أقيمت بابوظبى.





• التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر بالدكتور تيموثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي ، ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى والأمير رعد بن زيد رئيس الاولمبياد الخاص الاردنى ، والشيخ دعيج ال خليفة مستشار الرئيس الاقليمى ورئيس الاولمبياد الخاص البحرينى والفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص.





• أكس بوكس .. رياضة اليكترونية جديدة تدخل الى عالم الاولمبياد الخاص ، وقد شهدتها الالعاب الوطنية الأمريكية والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 6 يوليو ، 2018. بمشاركة أكثر من 4000 رياضي ومدرب يمثلون 50 برنامجا بالاضافة الى مقاطعة كولومبيا ، يشاركون فى 14 رياضة .





• افتتاح معرض عن تاريخ الاولمبياد الخاص الدولى بمناسبة مرور خمسون عام (1968-2018) بالعاصمة الامريكية واشنطن يستمر لمدة عام بدعم من سفارة الامارات العربية المتحدة بأمريكا ، حيث تم الافتتاح بحضور الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى،اشتمل الحفل على تنظيم معرض يحمل عنوان "الأولمبياد الخاص في عامه الخمسين" يستمر حتى شهر يونيو 2019 فيما جرى الاحتفاء بالأثر الإيجابي الذي أحدثته حركة الأولمبياد الخاص على حياة ذوي الإعاقات الفكرية - الذين كان يُنظر إليهم باعتبارهم وصمة عار وواجهوا التمييز ضدهم خلال حقبة الستينات من القرن الماضي - فضلاً عن إعلاء قيم التسامح والاندماج.وتقدم يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المناسبة بالتهنئة.





• المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى شارك فى اعمال اجتماعات المكتب التنفيذى للاولمبياد الخاص الدولى وبحضور رؤساء المناطق السبع حول العالم.





• شاركت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى متمثلة فى نيبال فتونى مديرة المبادرات ورغدة مصطفى مديرة المنح والاعتماد فى الاجتماع العالمي لفريق عمل برنامج اللاعبين صغار السن والذى عقد بوخارست رومانيا بمشاكة ممثلين عن الرئاسات الاقليمية لباقى مناطق العالم الست ، حيث خرجت الاجتماعات بمجموعه هامة من التوصيات ابرزها توحيد الفريق العالمي الذي يعمل على توسيع برنامج صغار السن من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، و- تحديد استراتيجيات تضمن الجودة والكفاءة في تنفيذ هذا البرنامج ، بالاضافة الى تحديث خطة الرياضيين الشباب الإقليمي و العالمي لعام 2019 وتحديد الأهداف الأساسية للفريق العالمي.