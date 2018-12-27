سفير طوكيو بالقاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري الياباني في المنيا





حضر سفير اليابان لدي مصر ماساكي نوكي، فعاليات "اليوم المصري الياباني من خلال الأنشطة التعليمية"، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة العامة في المنيا، تحت رعاية اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا وجمعية الصداقة المصرية اليابانية (EJFA).





وفي كلمته، عبر السفير "نوكي"، عن عميق امتنانه لمحافظ المنيا لدعوته لحضور هذه الفعالية، مشيرًا إلى علاقات الصداقة بين اليابان ومصر.





وأضاف السفير الياباني، أن زوار مصر من اليابانيين، يشعرون بالسعادة لحرارة الترحاب وكرم الضيافة من قبل المصريين.





كما أعرب السفير "نوكي"، عن تمنياته بأن تعطي هذه الفعالية دفعة للترويج لعلاقات التبادل الثقافي والتعليمي بين محافظة المنيا ومختلف المدن اليابانية.





وفي هذا السياق، أشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الدكتور حسين زناتي، الباحث الزائر في معهد كيتامي للتكنولوجيا باليابان، لتقديم أسلوب التدريس المعتمد في المدارس اليابانية في المجتمع المصري.





وقد كانت هذه الفعالية مناسبة جيدة لمشاهدة الأطفال المصريين يتعلمون ويفكرون من خلال أنشطة ممتعة، مثل صنع الألعاب باستخدام الورق والنفايات، التي يمكن أن يجدونها بسهولة في الحياة اليومية، كما هو الحال في اليابان.



