سفير طوكيو بالقاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري الياباني في المنيا
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:14 م
عمرو سمير
Advertisements
Advertisements
حضر سفير اليابان لدي مصر ماساكي نوكي، فعاليات "اليوم المصري الياباني من خلال الأنشطة التعليمية"، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة العامة في المنيا، تحت رعاية اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا وجمعية الصداقة المصرية اليابانية (EJFA).
وفي كلمته، عبر السفير "نوكي"، عن عميق امتنانه لمحافظ المنيا لدعوته لحضور هذه الفعالية، مشيرًا إلى علاقات الصداقة بين اليابان ومصر.
وأضاف السفير الياباني، أن زوار مصر من اليابانيين، يشعرون بالسعادة لحرارة الترحاب وكرم الضيافة من قبل المصريين.
كما أعرب السفير "نوكي"، عن تمنياته بأن تعطي هذه الفعالية دفعة للترويج لعلاقات التبادل الثقافي والتعليمي بين محافظة المنيا ومختلف المدن اليابانية.
وفي هذا السياق، أشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الدكتور حسين زناتي، الباحث الزائر في معهد كيتامي للتكنولوجيا باليابان، لتقديم أسلوب التدريس المعتمد في المدارس اليابانية في المجتمع المصري.
وقد كانت هذه الفعالية مناسبة جيدة لمشاهدة الأطفال المصريين يتعلمون ويفكرون من خلال أنشطة ممتعة، مثل صنع الألعاب باستخدام الورق والنفايات، التي يمكن أن يجدونها بسهولة في الحياة اليومية، كما هو الحال في اليابان.
Advertisements
المزيد عن: يشارك فعاليات اليوم المصري الياباني فعاليات سفير طوكيو بالقاهرة اليوم المصري الياباني اليوم الياباني اليابان المنيا المصري الياباني المصري
- اليابان تفتح مركز الدراسات اليابانية في جامعة القاهرة (فيديو)
- أديب يداعب صاحب تجربة "زناتي ستايل": "إزاي بقيت شبه اليابانيين كده"
- أحد علماء "مصر تستطيع بالتعليم" يفاجئ الحاضرين بعرض أوبريت فني (فيديو)
- المنيا تستضيف "يوم مصري ياباني" (صور)
- محافظ المنيا يتابع استعدادات "اليوم المصري ـ الياباني" بمكتبة مصر (صور)
- رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا استعدادا لاستقبال العام الجديد
- وزيرة السياحة تلتقي وفدا من الشباب الياباني المتضرر من فياضانات يوليو الماضي
- بحضور السفير الياباني.. يوم "مصري-ياباني" بالمنيا للتبادل الثقافي غدا
- شاهد.. السفير الياباني يتجول بشارع كورنيش النيل بالمنيا سيرا على الأقدام (فيديو)
- "ورش عمل وحفل تأبين".. ضمن فعاليات اليوم المصري - الياباني بالمنيا